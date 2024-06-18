В Зарайске состоится памятное мероприятие «Помним»

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 млн человек.

В День памяти и скорби Зарайский центральный парк культуры и отдыха приглашает всех желающих присоединиться к информационно-просветительской акции «Помним».

«Наш священный долг — сохранить память о событиях тех лет и о подвиге нашего народа. «Помним» — это не просто мероприятие, это символ уважения и почтения тем, кто сражался и погиб в те тяжёлые дни. Приглашаем всех желающих присоединиться к этой важной акции. Вместе мы сможем почтить память героев и сохранить светлые страницы истории. Не дайте забыть о подвиге тех, кто защищал родину в годы войны», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 22 июня 2024 года с 21:45 в Зарайском центральном парке культуры и отдыха на площади Мерецкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.