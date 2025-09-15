В Зарайске прошел отборочный этап конкурса иллюзионистов с участием братьев Сафроновых

Центральный парк города Зарайска стал местом проведения отборочного этапа конкурса лучших иллюзионистов Подмосковья, который прошел под открытым небом. Мероприятие привлекло внимание местных жителей и гостей, превратив парк в настоящий фестиваль магии и волшебства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На конкурсе выступили четыре талантливых иллюзиониста из Химок, Шатуры, Каширы и Москвы, каждый из которых продемонстрировал уникальный стиль и мастерство исполнения. За право выйти в финал боролись не только профессиональные маги, но и новички, готовые удивить публику своими трюками.

Главными героями вечера стали знаменитые братья Сафроновы, чье фирменное шоу с головокружительными трюками и изящными фокусами создало невероятную атмосферу. Зрители затаили дыхание, наблюдая за их выступлениями, где законы физики казались временно отмененными.

Братья Сафроновы отметили, что впечатлены теплым приемом и обещали вернуться в Зарайск, но уже в качестве туристов. Мероприятие стало не только соревнованием, но и настоящим праздником для всей семьи, объединившим людей разных возрастов в восхищении магией и искусством иллюзии.

Организаторы мероприятия выразили благодарность всем участникам и зрителям за поддержку и активное участие. Фестиваль магии в Зарайске оставил яркие впечатления и стал стимулом для новых творческих свершений в мире иллюзий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.