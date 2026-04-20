Москва на торгах реализует крупное нежилое помещение в районе Куркино

В столичном районе Куркино инвесторы смогут приобрести помещение свободного назначения площадью более 300 кв. м. Объект располагается в многоквартирном доме, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На городские торги выставлено просторное помещение для бизнеса в многоквартирном доме в районе Куркино. Его площадь составляет 327,5 кв. м, что делает объект подходящим для реализации масштабных проектов или же сдачи в аренду нескольким организациям. Свободное назначение позволяет открыть здесь частный образовательный или медицинский центр, студию танцев, ремонтные мастерские бытовой техники, ателье или офисное пространство», — отметил Пуртов.

Он добавил, что вблизи располагаются автомагистраль и большое количество зеленых зон, что повышает привлекательность местоположения и может поспособствовать развитию бизнеса. Подать заявки на участие в торгах можно до 7 мая включительно. Сами торги проведут 19 мая. В них смогут поучаствовать физические и юрлица.

Нежилое помещение располагается по адресу: улица Соловьиная Роща, д. 10. Оно находится на первом этаже и имеет два отдельных входа.

Продавцом объекта выступает столичный Департамент городского имущества. Торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица регулярно выставляет разнообразное имущество на торги, а витриной для него служит Инвестпортал. В разделе «Торги Москвы» содержится вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и формат реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

