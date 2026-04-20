Ансамбль Изумруд из Лобни победил на фестивале в Сергиевом Посаде
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Хореографический ансамбль «Изумруд» из Лобни завоевал диплом I степени на областном фестивале «Талант без границ», который прошел 18 апреля в Сергиевом Посаде. Коллектив стал лучшим в двух возрастных категориях в номинации «Народный танец», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В фестивале приняли участие творческие коллективы из 17 городских округов Подмосковья, в том числе из Лобни. Муниципалитет представил хореографический ансамбль «Изумруд» Дома культуры «Луговая» под руководством Инги Стрелковой.
В номинации «Народный танец» коллектив получил диплом I степени в двух возрастных категориях. В группе 12–16 лет ансамбль выступил с номером «Амазонки», а среди участников 8–11 лет представил постановку «Воришка».
Ансамбль «Изумруд» создан в 2008 году на базе ДК «Луговая». Под руководством Инги Стрелковой воспитанники регулярно становятся призерами и победителями всероссийских и международных конкурсов. Дом культуры расположен в Лобне по адресу: Научный городок, 1Б.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.
«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.