Ансамбль Изумруд из Лобни победил на фестивале в Сергиевом Посаде

Хореографический ансамбль «Изумруд» из Лобни завоевал диплом I степени на областном фестивале «Талант без границ», который прошел 18 апреля в Сергиевом Посаде. Коллектив стал лучшим в двух возрастных категориях в номинации «Народный танец», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале приняли участие творческие коллективы из 17 городских округов Подмосковья, в том числе из Лобни. Муниципалитет представил хореографический ансамбль «Изумруд» Дома культуры «Луговая» под руководством Инги Стрелковой.

В номинации «Народный танец» коллектив получил диплом I степени в двух возрастных категориях. В группе 12–16 лет ансамбль выступил с номером «Амазонки», а среди участников 8–11 лет представил постановку «Воришка».

Ансамбль «Изумруд» создан в 2008 году на базе ДК «Луговая». Под руководством Инги Стрелковой воспитанники регулярно становятся призерами и победителями всероссийских и международных конкурсов. Дом культуры расположен в Лобне по адресу: Научный городок, 1Б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.