Команда из Лобни заняла третье место на этапе конкурса в Подмосковье

Команда школы №7 из Лобни стала призером зонального этапа областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых», который прошел 18 апреля в Долгопрудном. Представители 5 «М» класса заняли третье место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лобню на конкурсе представляла команда 5 «М» класса «Математики XXI века» школы №7 имени Б.Н. Орлова. По итогам испытаний коллектив вошел в число призеров, заняв третье место.

Руководство школы поблагодарило классного руководителя Татьяну Дорину и родителей учеников за вклад в подготовку команды и создание в классе атмосферы дружбы и взаимопонимания.

Ранее, 3 марта, на муниципальном этапе в школе №10 команда «Математики 21 века» победила среди пятых классов и получила право представить Лобню на зональном уровне. Конкурс проходит при поддержке министерства образования Московской области, регионального отделения «Движения Первых» и ресурсного центра «Навигаторы детства». Проект направлен на развитие родительских инициатив и укрепление семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.