В Зарайске прошел II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры»

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоялся II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», посвященный художественным промыслам и народному творчеству Московской области. Фестиваль прошел с большим успехом и привлек множество участников и зрителей, желающих прикоснуться к богатству народной культуры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Посетители имели возможность участвовать в творческих мастер-классах от художников и ремесленников, а также посетить лекцию на тему «Украшение крестьянского костюма в Зарайском уезде в 1850–1900 гг.». В уютной избе-читальне читали сказки о чудесах народных промыслов, а театрализованная программа «Осенняя сказка: Как Ежик друга искал» подарила детям волшебные моменты.

Концертная программа «Музыкальный орнамент» украсила праздник выступлениями творческих коллективов народного танца, вокалистов и инструменталистов Подмосковья. Специальными гостями фестиваля стали Театр Натальи Бондаревой, группа «Zоri Бэнд» и группа «РЕПА».

Зарайский парк на один день стал настоящим центром народной культуры, где яркие краски мастер-классов и завораживающие истории в избе-читальне создавали атмосферу уюта и тепла. Фестиваль «Подмосковные узоры» стал не только площадкой для демонстрации народного творчества, но и местом, где танцы, песни и музыка заставили сердца биться в ритме настоящего праздника.

Организатором фестиваля выступила АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Проект был реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.