В Зарайске прокуратура защитила права инвалида на лекарственное обеспечение

Зарайская городская прокуратура провела проверку по обращению инвалида 3 группы в связи с нарушением ее права на лекарственное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Заявитель зарегистрирована в городе Москве, но фактически проживает в Зарайске, где с 2005 года наблюдается в медицинском учреждении. До апреля 2024 года женщина обеспечивалась бесплатными лекарствами как федеральный льготник, однако с мая 2024 года обеспечение необходимыми препаратами было прекращено.

Выступая в защиту прав инвалида, городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к медицинскому учреждению с требованием обеспечить женщину назначенными льготными лекарствами за счет средств бюджета Московской области и к Фонду пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области об обязании включить инвалида в региональный сегмент Федерального регистра на период ее пребывания на территории Подмосковья без перевода пенсионного дела к месту пребывания.

Решением Зарайского городского суда требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение судебного решения прокуратура проконтролирует после его вступления в законную силу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.