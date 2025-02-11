В Зарайске пройдет фестиваль-конкурс, посвященный выводу войск из Афганистана

15 февраля в Центре досуга «Победа» в Зарайске состоится ХI открытый фестиваль-конкурс «Красный тюльпан», посвященный 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба администрации оруга.

Это значимое событие станет важной вехой в культурной жизни города и позволит всем участникам и зрителям выразить свои чувства к тем, кто отдал свои жизни за мир и свободу.

Мероприятие пройдет в МБУ Центр Досуга «Победа» по адресу: г. Зарайск, ул. Советская, д. 28а. Дата проведения — 15 февраля, начало в 11:00.

На фестивале вы сможете насладиться выступлениями талантливых исполнителей в различных номинациях, таких как:

Вокал

Хореография

Художественное слово

Участники продемонстрируют свои навыки и творческий потенциал, а зрители смогут поддержать их аплодисментами и добрыми словами. Конкурс обещает быть ярким и насыщенным, создавая атмосферу единства и патриотизма.

На мероприятие приглашаются все жители и гости Зарайска, чтобы вместе вспомнить о важности истории и почтить память тех, кто защищал страну. Это замечательная возможность для семейного досуга, общения с единомышленниками и погружения в мир искусства.

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