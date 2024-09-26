В Зарайске пройдет фестиваль детского и семейного кино

1 октября в 10:30 в киноконцертном зале центра досуга «Победа» города Зарайска в рамках проекта «Открытый кинотеатр» состоится XI Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году организаторы подготовили удивительную программу, которая представит лучшие короткометражные анимационные фильмы со всего мира. Каждый из фильмов предлагает уникальную историю и визуальный стиль, что гарантирует яркие эмоции и положительные впечатления.

Зрителям будут представлены короткометражные анимационные фильмы участников фестиваля:

«Артист» (5 минут, 2017 год, 6+);

«В лесу по соседству» (4 минуты, 2016 год, 6+);

«Воробей, который умел держать слово» (7 минут, 2010 год, 6+);

«Восхождение» (3 минуты, 2016 год, 6+);

«Дадо» (3 минуты, 2014 год, 6+);

«Дети Арктики. Арктический вояж» (30 минут, 2022 год, 6+).

Вход на фестиваль свободный, рекомендуется для зрителей от 6 лет.

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