В Зарайске проходит Акция «Собери ребенка в школу»
Подготовка ребёнка к школе — это всегда значительные расходы для родителей. Необходимо приобрести школьную и спортивную форму, рюкзак, обувь, тетради, канцелярские принадлежности, сообщили в администрации городского округа Зарайск.
К началу учебного года семьи, в которых ребёнок в этом году идёт в первый класс и доход которых на каждого члена семьи не превышает 18 296 рублей, получат рюкзаки со всем необходимым для учёбы. Это тетради, пенал, канцелярия, краски, цветная бумага и картон, альбом, пластилин. Подарок привезут на дом, предварительно связавшись с семьёй для уточнения удобной даты и времени.
В городском округе Зарайск уже вручено 20 ранцев будущим первоклассникам.
С начала текущего года в городском округе Зарайск:
* более 570 многодетных семей получили выплату в размере 3 000 рублей на покупку школьной формы;
* более 125 семей с низкими доходами получили дополнительно ещё по 7 000 рублей на каждого школьника;
* более 17 семей с детьми-инвалидами получили по 13 020 рублей на форму и питание.
Напоминаем, что выплата предоставляется детям из многодетных семей и детям-инвалидам на приобретение одежды для посещения занятий на период обучения в государственной или муниципальной образовательной организации Московской области.
Если выплата не поступила автоматически, семьи могут воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу» по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21672.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.
«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.