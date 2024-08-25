В Зарайске проходит Акция «Собери ребенка в школу»

К началу учебного года семьи, в которых ребёнок в этом году идёт в первый класс и доход которых на каждого члена семьи не превышает 18 296 рублей, получат рюкзаки со всем необходимым для учёбы. Это тетради, пенал, канцелярия, краски, цветная бумага и картон, альбом, пластилин. Подарок привезут на дом, предварительно связавшись с семьёй для уточнения удобной даты и времени.



В городском округе Зарайск уже вручено 20 ранцев будущим первоклассникам.



С начала текущего года в городском округе Зарайск:



* более 570 многодетных семей получили выплату в размере 3 000 рублей на покупку школьной формы;

* более 125 семей с низкими доходами получили дополнительно ещё по 7 000 рублей на каждого школьника;

* более 17 семей с детьми-инвалидами получили по 13 020 рублей на форму и питание.



Напоминаем, что выплата предоставляется детям из многодетных семей и детям-инвалидам на приобретение одежды для посещения занятий на период обучения в государственной или муниципальной образовательной организации Московской области.



Если выплата не поступила автоматически, семьи могут воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу» по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21672.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.



