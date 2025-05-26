В Зарайске подвели итоги голосования за выбор территорий для благоустройства

В Зарайске проходит онлайн-голосование, в рамках которого жители могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2026 году. Голосование началось 21 апреля 2025 года и продлится до 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителям предлагается сделать выбор среди трех объектов, которые нуждаются в обновлении:

Сквер возле мемориала Великой Отечественной войны по адресу: с. Макеево, ул. Центральная, дом № 15;

Общественная территория по адресу: г. Зарайск, ул. Пушкарская.

Общественная территория по адресу: г. Зарайск, Беспятовская роща.

На выбранных объектах планируется провести работы по созданию нового дорожного покрытия, обустройству дорожно-тропиночной сети, установке уличного освещения и систем видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион». Также предусмотрены монтаж лавочек и урн, что сделает эти территории более комфортными для жителей и гостей муниципалитета, создавая условия для приятного проведения досуга.

На данный момент в голосовании приняло участие около 2500 жителей Зарайска.

Лидирующую позицию занимает сквер села Макеево, который получил более 1 500 голосов. Это свидетельствует о высоком интересе местных жителей к благоустройству своей территории и желании улучшить качество городской инфраструктуры.

«Важно, чтобы жители активно участвовали в процессе выбора объектов для благоустройства. Это позволяет нам учитывать мнение граждан и создавать комфортные условия для жизни в нашем округе. Я призываю всех принять участие в голосовании и сделать свой выбор!» — отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Таким образом, онлайн-голосование стало важным шагом к улучшению общественных пространств в Зарайске и укреплению связи между властью и населением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.