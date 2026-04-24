В Зарайске Подмосковья прошли учения по тушению лесных пожаров
Тактико-специальные учения по ликвидации лесных и торфяных пожаров прошли 24 апреля в городском округе Зарайск. Специалисты отработали взаимодействие служб и проверили готовность техники к пожароопасному сезону 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Учения организовали в рамках плана основных мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности на 2026 год. В тренировке приняли участие Зарайское звено МОСЧС, сотрудники Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес», а также техника и персонал ПК «Зарайский» и МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство». Условия были максимально приближены к реальным.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.
«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.