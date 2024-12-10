В Зарайске планируют капитально отремонтировать плотину пруда на реке Уница

Плотину пруда на реке Уница в округе Зарайск планируют капитально отремонтировать в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Зарайск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту плотины пруда на реке Уница в городском округе Зарайск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту: «Плотина пруда на р. Уница д. Широбоково, г. о. Зарайск Московской области». Земляная плотина наибольшей высотой 10 м и максимальным напором около 7,7 м, длиной около 225 м.

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать устройство сифонного водоспуска, систему водосброса и т. д.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.



О важном в сфере закупок – в еженедельном правовом обзоре, который размещается на сайте и в соцсетях комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.