В Зарайске открыта обновленная детская площадка

В центре большого двора Зарайска установлена обновлённая детская площадка, которая была построена еще в 2016 году по губернаторской программе «Наше Подмосковье», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Со временем площадка потеряла свою привлекательность, и местные власти приняли решение включить ее в региональную программу обновления игровых зон на 2025 год.

Работы по обновлению начались уже в начале лета. На территории площадки площадью 450 кв. м были заменены резиновое покрытие, установлен большой игровой комплекс, качели, качалка, новые лавочки и урны. По всему периметру старое ограждение было заменено на новое.

Теперь это современная комфортная игровая зона, соответствующая всем требованиям безопасности.

«Мы рады видеть, что наши юные жители уже успели оценить все достоинства обновленной площадки. Это место станет любимым для игр и общения», — отметил глава м. о. Зарайск Виктор Петрущенко.

Открытие обновленной детской площадки стало важным шагом в создании безопасной и комфортной городской среды для детей и их родителей в Зарайске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.