В Запрудненской гимназии Талдома прошел урок мужества к 80-летию Победы
Фото - © Пресс-секретарь Талдомского г.о.
В 4а классе Запрудненской гимназии Талдомского городского округа прошел урок мужества, который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Почетным гостем стал участник специальной военной операции Дмитрий. Он рассказал гимназистам о солдатских буднях, о доверии и взаимопомощи среди друзей и одноклассников, об оказании помощи тем, кто в этом нуждается, о том, что такое долг и честь, о любви к Родине.
Четвероклассники задавали вопросы о службе и о сослуживцах Дмитрия, о человеческих ценностях и о будущем России. Этот диалог поколений — один из важных шагов в формировании патриотического сознания ребят. Такие встречи помогают сохранить историческую память и воспитывают у подрастающего поколения чувство гордости за своих земляков, ответственность за судьбу родной страны, способствуют формированию у учащихся уважения к истории и готовности защищать Родину.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.