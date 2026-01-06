В Запорожской области не будут отменять комендантский час в ночь на Рождество

Комендантский час накануне Рождества в Запорожской области будет действовать. При этом в регионе планируют отмечать этот праздник, сообщает в своем Telegram-канале председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Угроза провокаций со стороны Украины все еще есть. Именно поэтому и приняли решение о комендантском часе, отметил Рогов.

Богослужения не планируют проводить в храмах Запорожской области, которые находятся в 15 километрах от линии боевого соприкосновения. Речь идет и о Токмаке.

В тех церквях, которые расположены в более чем 15 километрах от линии боевого соприкосновения, службы проведут с ограничением по количеству гостей. В храмах на расстоянии более чем 30 километров богослужения пройдут без ограничений. Они начнутся после комендантского часа.

