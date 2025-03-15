В Запорожье испытали дрон-перехватчик на скорости 318 км/ч

На тестовых испытаниях в Запорожской области беспилотник-перехватчик «Сармат», созданный добровольцами из отряда Б.А.Р.С., достиг невероятной скорости — 318 километров в час. Среди аналогичных моделей это абсолютный рекорд, сообщил руководитель команды инженеров с позывным Чапай, пишет РИА Новости .

Основное предназначение этого высокоскоростного БПЛА — уничтожение вражеских дронов, включая беспилотники самолетного типа, которые нацелены на объекты в глубине российской территории.

По словам бойца с позывным Чапай, беспилотник можно сравнить с гоночным автомобилем «Формулы — 1» благодаря его скорости. Для сравнения, современные болиды этих престижных соревнований способны разгоняться примерно до 350 км/ч.

Чапай подчеркнул, что в скором времени будет разработана модификация высокоскоростного дрона с системой автоматического захвата цели, при этом текущая версия дрона-перехватчика уже оснащена встроенным боевым модулем.