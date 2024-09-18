В Западнодвинском округе Тверской области приостановили работу детсадов и школ
Работа детских садов и школ Западнодвинского муниципального округа в Тверской области приостановлена после атаки БПЛА, сообщили в аккаунте администрации округа в социальной сети «Вконтакте».
«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — говорится в сообщении.
Силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и тушат пожар.
Ночью в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар.