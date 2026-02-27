В заключении скончался лидер люберецкой ОПГ Михаил Михайлов по кличке Не буди

Скончался главарь ОПГ из Люберец Михаил Михайлов по кличке Не буди. Он умер в Торбеевском централе, где сидел на пожизненном за совершение ряда жестоких убийств, сообщает SHOT .

Михайлов скончался из-за острой сердечной недостаточности. На момент смерти ему было 65 лет.

Тело преступника забрали из колонии несколько суток назад. Гроб в катафалк грузили вместе с заключенными.

Транспортировка останков из колонии в Республике Мордовии стоила родным 150 тыс. рублей. Михайлова похоронили в Люберцах в Московской области.

Татуировка «Не буди» была набита у преступника на веках. Михайлов создал свою банду преступников в Люберцах в 2002 году в 41 год.

ОПГ совершила несколько разбойных нападений и убийств, среди которых были и заказные. После ареста Михайлова правоохранителям удалось доказать не менее шести убийств. Они были совершены с 2002 по 2008 год.

В 2015 году Михайлова посадили на пожизненное в ИК-6 в поселке Торбеево в Мордовии.

