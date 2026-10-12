В заказнике «Журавлиная родина» обновляют экологические тропы

Первые экскурсионные группы прошли по обновленным маршрутам заказника «Журавлиная родина» в Подмосковье. Работы провели летом 2026 года при поддержке Загорской гидроаккумулирующей электростанции, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Загорская ГАЭС, филиал ПАО «РусГидро», поддерживает заказник «Журавлиная родина» более десяти лет. В 2013 году при поддержке «РусГидро» здесь оборудовали тропы «Болотная» и «Бобровая» в лесном массиве на торфяных почвах. Маршруты знакомят посетителей с экосистемой болот, ее обитателями и растительностью.

Летом 2026 года на «Болотной» протяженностью 1500 метров частично восстановили деревянный настил на винтовых сваях, заменили перила, установили скамьи, обновили входные группы и информационные щиты. На «Бобровой» длиной 400 метров отремонтировали бобровую хатку. По обновленным маршрутам уже прошли первые экскурсионные группы.

На биостанции установили новые лавки и покрасили арт-объекты «Бобр-скалодром» и «Беседка-сова». Для детей создали палеонтологическую песочницу — интерактивную зону, где можно раскапывать настоящие и искусственные окаменелости и артефакты.

Заказник расположен в Талдомском и Сергиево-Посадском округах и входит в перечень ключевых орнитологических территорий России. Здесь находится одно из крупнейших в европейской части страны предотлетных скоплений серых журавлей. Природный комплекс на северо-востоке Подмосковья насчитывает более 250 видов птиц, многие из которых занесены в Красные книги Московской области и России.

В рамках многолетней программы поддержки энергетики также приобрели бинокли для наблюдения за птицами, открыли «Музей ядовитых растений» и отремонтировали помещения биостанции. В 2027 году программу продолжат: на оставшихся участках экотроп планируют полностью заменить деревянный настил.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.