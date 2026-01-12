В Захарьино Можайского округа открыли памятную табличку на 300-летнем дубе

В деревне Захарьино Можайского округа 9 января открыли памятную табличку на черешчатом дубе, которому более 300 лет. В мероприятии участвовали школьники, жители и представители администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники и их семьи в Можайском округе бережно сохраняют природное наследие. В деревне Захарьино учащиеся вместе с взрослыми изучают историю местного черешчатого дуба, которому более 300 лет, и ухаживают за ним. Жители совместно с лесниками регулярно заботятся о дереве и благоустраивают территорию, чтобы сохранить его для будущих поколений. С 2019 года этот дуб включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

В завершение новогодних праздников 9 января у дуба состоялось торжественное открытие памятной таблички. Ее изготовила семья ученицы 2Б класса Гимназии №4 города Можайска Полины Мишко. Теперь каждый желающий может узнать историю уникального дерева, ставшего участником Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы».

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя совета депутатов Можайского округа Елена Прокутина, заведующая отделом территориального отдела «Спутник» Наталья Лапкина, староста деревни Захарьино Вера Демина и семья Мишко.

