В Забайкалье китаец пытался вывезти в КНР 15 слитков золота на 50 млн рублей

Забайкальский краевой суд конфисковал в доход государства у гражданина Китая 15 слитков с драгметаллами, в которых содержалось 5,5 кг химически чистого золота на почти 50 млн рублей. Мужчина пытался перевезти их в Поднебесную в тайнике автобуса, сообщает РИА Новости .

Согласно судебным материалам, в июле в Забайкальске водитель туристического автобуса Ли Бинсэнь по просьбе знакомого попытался перевезти слитки золота в Китай за 2 тыс. юаней или около 23 тыс. рублей.

Слитки с золотом были обнаружены в тайнике автобуса при осмотре транспортного средства на границе. При этом водитель утверждал, что не перевозит подлежащие обязательному декларированию драгметаллы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере. По данным экспертизы, в 15 слитках обнаружили 5598,54 грамма золота и 1104,36 грамма серебра стоимостью 47 283 710 рублей и 103 235 рублей соответственно.

Ли Бинсэнь признал вину. Суд конфисковал слитки в доход государства, а гражданина Китая оштрафовал на 850 тыс. рублей.

