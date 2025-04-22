В XIV Форуме безопасного интернета примет участие делегация из ОАЭ

25 апреля на площадке МИА «Россия сегодня» пройдет ежегодный Форум безопасного интернета. Организаторами выступают Лига безопасного Интернета и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, сообщили в Лиге.

В 2025 году Форум приобрел международный статус: в его работе примет участие делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. В её состав вошли представители Министерства внутренних дел ОАЭ, социальные работники, специалисты по защите детей. Руководитель делегации — Халед Мохамед Алькааби/ Khaled Mohamed Alkaabi — директор Центра защиты детей Министерства внутренних дел ОАЭ, полковник.

Всего в XIV Форуме безопасного Интернета примут участие свыше 500 человек: представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, в том числе заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Налобин, представители профессиональных и научных сообществ, родительских и иных общественных объединений, бизнес-сообщества.

Подробнее с программой Форума можно ознакомиться по ссылке: https://ligainternet.ru/forum-bezopasnogo-interneta/.