В Wildberries объявили день траура после стрельбы у офиса в Москве

Бакальчук объявила день траура в Wildberries из-за гибели сотрудников в Москве

Основатель отечественного маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объявила день траура в компании после гибели сотрудников охраны во время стрельбы у главного офиса в Москве.

«Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ — это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», — написала Бакальчук в своем Telegram-канале.

Предпринимательница выразила уверенность, что виновные в случившемся понесут заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством.

Накануне стрельба произошла у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. Бакальчук обвинила своего супруга Владислава в попытке рейдерского захвата. В свою очередь он заявил, что приехал в офис для разговора, но на него было совершено нападение.

В перестрелке погибли двое сотрудников охраны маркетплейса, еще трое получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Владиславу Бакальчуку и еще 6 участникам стрельбы в центре Москвы предъявили обвинения.