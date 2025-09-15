В Выставочном зале имени Коняшина в Электростали открылась новая выставка

В Выставочном зале имени О. А. Коняшина состоялось долгожданное открытие юбилейной выставки графики Елены Неретиной — талантливого художника и реставратора. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На выставке представлено около 80 картин, выполненных гуашью и пастелью. Среди них — живописные пейзажи, отражающие смену времен года: охристые оттенки осени, зимняя прохлада и яркие летние краски приглашают погрузиться в атмосферу русской природы и почувствовать ее настроение.

Особое место в экспозиции занимают городские пейзажи: уголки юга и средней полосы России — милые сердцу виды, наполненные атмосферой уюта и ностальгии.

Организатор выставки Валерий Болдырев, вручил художнице благодарственное письмо от Главы г. о. Электросталь Инны Юрьевны Волковой — заслуженная награда за ее вклад в культурную жизнь города.

Теплые слова, а также творческое признание в этот день выразили: Геннадий Андреевич Самоходкин — основатель Электростальской детской художественной школы им. Н. Н. Лаврентьевой и учитель Елены Николаевны, ее друг-художник Михаил Сотников, а также Александр Неретин — муж Елены.

В своем ответном слове Елена Николаевна поделилась, как ей повезло встретить столько прекрасных людей на своем жизненном пути.

Выставка открыта до 5 октября 2025 г.

График работы:

· Среда, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00

· Четверг с 13:00 до 21:00

Выходные: понедельник, вторник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.