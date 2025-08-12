В Высоковске готовится к открытию новая детская площадка

Этим летом в рамках муниципального контракта по модернизации детских площадок и по губернаторской программе в городском округе Клин возводят 13 новых объектов. Большинство уже введены в эксплуатацию, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На улице Текстильной в Высоковске новая игровая зона совсем скоро порадует детей. Уже смонтированы основные элементы, остались работы по укладке прорезиненного покрытия. Открыть городок планируют к концу недели.

«Мы живем в этих домах и ждем не дождемся, когда площадка официально откроется. Тут современный материал, очень яркий и радует глаз», — сказала жительница двора Светлана.

Как пояснил подрядчик, площадка выполнена по современным требованиям и имеет ударопоглощающее резиновое покрытие.

Новая яркая площадка станет украшением этого большого общего двора. Здесь проводит время детвора из пяти ближайших пятиэтажек. Еще остались старые игровые элементы, и их по просьбам жителей не будут демонтировать.

Подрядная организация, которая делает данную игровую зону, занимается 11 объектами в разных частях округа: в населенных пунктах Щекино, Слобода, Елгозино, Шевляково, Воздвиженское.

Недавно в Высоковске открыли площадку на улице Первомайской, а также уже высоко оценили детвора и родители большой городок на 450 квадратных метров на улице Мира, 14 в Клину.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.