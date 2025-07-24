В Высоковске городского округа Клин модернизируют детскую игровую площадку

Старую игровую площадку на Высоковске, которую дети называли «Кораблик», снесли. Рабочие демонтировали аварийные, опасные для ребят элементы. На ее месте уже возвели новую современную игровую зону, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

В скором времени дети смогут проводить время на качелях, горках, небольших скалодромах, турниках и других игровых элементах. Но работы еще не завершены — нужно положить противоударное покрытие.

«Мы отталкиваемся от погодных условий. В этом году лето нас не радует, постоянные дожди. Поэтому, ориентировочно сроки выполнения работ — 2 недели» — рассказал Алексей Качалов, начальник отдела благоустройства г. о. Клин.

В этом году в городском округе Клин по муниципальной программе модернизации поставят 13 детских площадок. Они займут места старых, аварийных. Тех, где детям играть небезопасно. Новые игровые зоны займут площадь от 100 до 200 квадратных метров. По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева построят 2 детских городка и 1 спортивную. Их территория — около 300 квадратных метров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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