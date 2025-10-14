В Выксе открыли детский технопарк «Кванториум»

В городе Выкса Нижегородской области 11 октября состоялось торжественное открытие «Кванта ОМК» — первого в России «Кванториума» для детей с металлургическим уклоном, сообщает pravda-nn.ru .

«Кванториум ОМК» будет ежегодно предоставлять бесплатное обучение для 800 детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих в Выксе и окрестностях.

Учащиеся смогут выбирать из восьми различных образовательных программ. В их распоряжении шесть квантумов (включая робототехнику, нанотехнологии, биотехнологии, энергетику, машиностроение и основы металлургии), передовая мастерская для реализации проектов и шахматная секция.

Образовательный комплекс расположился в индустриально-туристическом кластере «Шухов-парк».

Общая сумма инвестиций в данный проект составила приблизительно 850 миллионов рублей, при этом основная часть финансирования, более 720 миллионов, была предоставлена ОМК, а оставшиеся 120 миллионов — правительством Нижегородской области.

