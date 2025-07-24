В выходные в парке «200 лет Егорьевску» пройдут развлекательные программы дня детей

Выходные в парке «200 лет Егорьевску» всегда наполнены детским смехом и музыкой — здесь работники Дворца культуры им. Г. Конина проводят развлекательные программы для ребят. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждую субботу с 15:30 на сцене «Корзина» стартуют активные игры. Подростки и малыши могут принять участие в «Детском шуточном турнире» или «Играх нашего двора» — это физкультминутка, командные эстафеты, весёлые конкурсы и призы для самых ловких, быстрых и находчивых участников. Продолжает праздник анимационная программа — она начинается в 16:30.

По воскресеньям с 11:00 детей встречают в павильонах Деревни Простоквашино. Ребята могут создать поделку своими руками в мастерской Кота Матроскина или поиграть в настольные игры. Далее, в 12:00, всех приглашают размяться на сцене «Корзина», где начинаются спортивные игры.

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Адрес парка: г. Егорьевск, ул. Майора Удачина. Участие бесплатное.

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