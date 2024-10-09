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В вузе Коломны прошла лекция «Евразийские торговые пути в исторической судьбе РФ»

Более 200 студентов коломенского Государственного социально-гуманитарного университета приняли участие в лекции преподавателя факультета истории, управления и сервиса Олега Базина, организованной Российским обществом «Знание». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие, прошедшее в рамках просветительской программы, было посвящено теме «Великие евразийские торговые пути в исторической судьбе России».

На лекции студенты узнали о знаменитом пути «из варяг в греки» — одном из ключевых торговых маршрутов, проходившем от Балтийского до Черного моря. Базин подробно рассказал о его значении для развития городов и формирования российской государственности. Студенты активно участвовали в обсуждении и отвечали на вопросы.

В завершение встречи был показан документальный фильм «Великий Волжский путь», посвященный роли Волги как важного культурного и торгового маршрута в истории России.

Координатор сообщества лекторов ГСГУ Татьяна Никищенко отметила, что около 100 преподавателей и студентов университета являются представителями Российского общества «Знание».

Она подчеркнула важность распространения культуры знаний и самообразования, что способствует формированию личности на протяжении всей жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.