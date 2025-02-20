В вузе Коломны прошел финал олимпиады по функциональной грамотности для учителей

Педагоги из Подмосковья стали участниками региональной олимпиады по функциональной грамотности в Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Функциональная грамотность — это умение применять знания в реальной жизни, заниматься саморазвитием и самообразованием.

Почти 1 400 учителей приняли участие в конкурсе, который проводился с ноября по февраль, и включал как индивидуальные онлайн-тестирования, так и разработку кейсов.

После двух туров отборочных этапов, в которых участвовали 275 школьных команд, на финал, который прошел очно в ГСГУ, были приглашены 50 лучших педагогов. Приветствовали участников первый проректор ГСГУ Сергей Хэкало и директор центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Елена Лысоиваненко.

Команды начали с презентации своих школ и обмена опытом по наработке функциональной грамотности, после чего перешли к решению кейсов. Участники решали задания по читательской, финансовой и математической грамотности, составляли задачи и оценивали работы коллег.

По итогам соревнования победу одержала команда Востряковского лицея № 1 городского округа Домодедово. Второе место заняла Луховицкая школа № 2, а третье — школа № 53 из Люберец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.