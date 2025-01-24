В вузах Подмосковья выделят более 21 тыс бюджетных мест в новом учебном году

В подмосковных учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2025-2026 новом учебном году будет предоставлено более 21 тыс. бюджетных мест, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января.

«В нашем регионе десятки тысяч талантливых и перспективных юношей и девушек. Они стремятся получить хорошее образование, принимают активное участие в волонтерских и творческих проектах. Ребята поддерживают участников СВО и мирных жителей, заботятся о пожилых людях, экологии», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Радует, что многие планируют развивать образование, науку, медицину Подмосковья, работать на наших предприятиях. А мы в свою очередь создаем условия для того, чтобы они могли в полной мере реализовать себя. В студенческие годы эта помощь выражается в стипендиях, грантах, льготах. Для молодых специалистов действует социальная ипотека, доплаты и другие меры поддержки», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что в подмосковных учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2025-2026 новом учебном году будет предоставлено более 21 тысячи бюджетных мест. «Конечно, особое преимущество у детей участников специальной военной операции», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Меры поддержки для студентов — детей участников СВО

Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета (не менее 10% от установленных вузу контрольных цифр приёма).

Право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в первоочередном порядке.

Бесплатно предоставляется двухразовое горячее питание, в том числе путем выплаты компенсации, студентам, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в Московской области.

Стипендии

Для обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской области в государственных образовательных организациях Московской области установлены академическая и социальная стипендии студентам и слушателям, обучающимся по программам профобучения, а также государственная стипендия аспирантам.

Размеры стипендий для обучающихся определяются образовательными организациями самостоятельно.

Академическая стипендия назначается студентам и слушателям в зависимости от успехов в учёбе и составляет:

не менее 530 руб. в месяц для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (подготовка рабочих, служащих, а также специалистов среднего звена);

не менее 2 620 руб. в месяц для обучающихся по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура).

Социальная стипендия назначается льготным категориям слушателей и студентов, а именно:

инвалидам;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

ветеранам боевых действий;

обучающимся, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту;

обучающимся из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф;

обучающимся, получающим государственную социальную помощь в органах социальной защиты населения.

Размер социальной стипендии составляет:

не менее 795 руб. в месяц для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (подготовка рабочих, служащих, а так же специалистов среднего звена);

не менее 3 930 руб. в месяц для обучающихся по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура).

Кроме того, нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», выплачивается социальная стипендия в размере величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Московской области.

Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации и составляет:

6 330 руб. в месяц для аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, установленному Министерством образования и науки РФ;

3 270 руб. в месяц для остальных аспирантов.

Стипендии президента РФ

С 1 сентября 2025 года учреждена новая стипендия для студентов, курсантов и слушателей, которые учатся в российских вузах очно по специальностям и направлениям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России.

Стипендия назначается студентам, курсантам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования.

Размер стипендии: 30 тыс. рублей ежемесячно

С 2025 года каждый год будет назначаться не более 3 400 стипендий президента РФ на один год.

Новая стипендия с 2025/26 учебного года придёт на смену двум действующим стипендиям Президента (700 стипендий по 2 200 рублей в месяц и 2 700 стипендий по 7 000 рублей в месяц).

При этом действующие стипендии, назначенные на 2024/25 учебный год, будут также выплачены в размере 30 000 рублей, в том числе за период с 1 сентября 2024 года.

Стипендии правительства РФ

С 1 сентября 2025 года учреждена стипендия для студентов, курсантов и слушателей, которые учатся в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

За значительные достижения по своему профилю и направлению подготовки они будут получать 20 тыс. рублей ежемесячно.

Выплата назначается сроком на один год.

С 2025 года каждый год будет назначаться не более 5 700 стипендий правительства России.

Новая стипендия с 2025/26 учебного года придет на смену двум действующим стипендиям правительства (1 200 стипендий по 1 440 рублей в месяц и 4 500 стипендий по 5 000 рублей в месяц). При этом действующие стипендии, назначенные на 2024/25 учебный год, будут также выплачены в размере 20 000 рублей, в том числе за период с 1 сентября 2024 года.

Стипендия правительства РФ (СПО)

Претендентами на премию правительства РФ могут быть обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, проявившие выдающиеся способности в учебной и научной деятельности.

Стипендия назначается ежегодно на один учебный год по результатам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии и составляет 840 рублей.

Выплата назначается сроком на 1 год и производится ежемесячно.

Участвовать в конкурсе на выплату стипендии можно со второго курса.

Для назначения стипендии по итогам промежуточной аттестации в течение 2 семестров, предшествующих проведению конкурса, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии оценок «отлично», составляющих не менее 50% общего количества полученных оценок, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения.

Стипендия президента РФ для аспирантов и адъюнктов

Стипендия президента РФ назначается аспирантам и адъюнктам, проводящим научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, определенных в стратегии научно-технологического развития РФ.

Стипендия назначается по результатам конкурсных отборов на срок от 1 до 4 лет. Размер стипендии составляет 75 тыс. рублей ежемесячно.

Выплата стипендии победителям конкурсных отборов производится ежемесячно сверх установленных должностных окладов, доплат, надбавок, премий и других выплат.

Именные стипендии

С 1 сентября 2025 года правительство РФ учредило пять именных стипендий для студентов (курсантов), обучающихся по программам высшего образования.

Каждая именная стипендия в размере 15 тыс. рублей в месяц, назначается 10 студентам (курсантам) ежегодно, сроком на 1 год.

Кандидатами являются:

На назначение стипендий имени А. С. Макаренко — студенты (курсанты) организаций, обучающиеся по образовательным программам, имеющим направленность (профиль) по русскому языку, литературе, иностранным языкам и начальному образованию;

На назначение стипендий имени В. А. Сухомлинского — студенты (курсанты) организаций, обучающиеся по образовательным программам, имеющим направленность (профиль) по математике, информатике, физике и экономике;

На назначение стипендий имени К. Д. Ушинского — студенты (курсанты) организаций, обучающиеся по образовательным программам, имеющим направленность (профиль) по биологии, химии и географии;

На назначение стипендий имени Л. С. Выготского — студенты (курсанты) организаций, обучающиеся по образовательным программам, имеющим направленность (профиль) по музыке, изобразительному искусству, физической культуре, безопасности жизнедеятельности и технологии;

На назначение стипендий имени Н. М. Карамзина — студенты (курсанты) организаций, обучающиеся по образовательным программам, имеющим направленность (профиль) по истории, праву и обществознанию.

Кандидату, помимо достижений в учебе, необходимо продемонстрировать результаты в области педагогического образования. Среди них — призовое место на международной, всероссийской, ведомственной олимпиаде, конкурсе, соревновании, публикация в научном издании, систематическое участие в проведении общественно значимой социальной, культурной деятельности и другие достижения.

С 1 сентября 2025 года министерство образования и науки Российской Федерации планирует учредить по 10 стипендий имени В. В. Жириновского для студентов и аспирантов, чьи специальности связаны с востоковедением и государственным управлением. Размер стипендий составит 15 тыс. рублей для студентов и 20 тыс. рублей для аспирантов.

Стипендии В. В. Жириновского предлагается назначать студентам (курсантам) организаций ВУЗов, имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления.

Стипендия «Подмосковье» для одаренных учащихся

Конкурс проходит каждый семестр по двум категориям обучающихся — студенты-отличники и студенты с инвалидностью.

Размер стипендии составляет 4 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно.

Кандидатами на получение именных стипендий «Подмосковье» для студентов-отличников могут быть обучающиеся, имеющие отличные результаты в учёбе и особые успехи в научной деятельности, подтвержденные дипломами (или другими документами) победителей международных, российских, областных конкурсов, олимпиад, фестивалей, патентами на изобретения, публикациями в научных изданиях.

Кандидатами на получение именных стипендий «Подмосковье» для студентов-инвалидов могут быть студенты, являющиеся инвалидами, успехи в освоении программ обучения, участие в творческих мероприятиях и особые достижения в учебе которых подтверждены копиями зачетных книжек, дипломами победителей и участников творческих мероприятий, иными документами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.