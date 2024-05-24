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В вузах и ссузах Подмосковья обеспечат более 20 тыс бюджетных мест в новом году

Для школьников Московской области 24 и 25 мая прозвучат последние звонки. За счет бюджета региона обучение в новом учебном году будет предоставляться в двух вузах и в 37 профессиональных образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Этот день символично завершает школьный путь и открывает перед ребятами двери во взрослую жизнь. На пороге — новые вызовы, экзамены, поступление в вузы и ссузы. Впереди — интересный и насыщенный этап жизни, полный новых возможностей и открытий», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в новом учебном году выпускники смогут поступить в два вуза и в 37 профессиональных образовательных организации.

«При этом для некоторых абитуриентов предусмотрены специальные квоты, в частности для участников СВО и их детей», — подчеркнул парламентарий.

Спикер Мособлдумы отметил, что в новом учебном году в вузах Московской области будет доступно 1 308 бюджетных мест. А по программам среднего профессионального образования — 18 860 бюджетных мест.

Льготы для абитуриентов

Среднее профессиональное образование

Первоочередное право имеют:

герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

участники СВО, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 11.05.2014 г. и их дети;

дети военнослужащих, сотрудников ОВД, принимавших участие в боевых действиях за границей;

дети медицинских работников, погибших от COVID-2019, при исполнении ими трудовых обязанностей.

Преимущественное право зачисления имеют:

Дети-сироты;

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;

Лица, подвергшиеся радиации во время Чернобыльской катастрофы;

Абитуриенты, чьи родители были военными и погибли во время службы или умерли от болезни, увечья, полученных на службе;

Дети погибших Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;

Дети погибших при исполнении своих обязанностей сотрудников органов внутренних дел;

Дети прокурорских работников, погибших в период прохождения службы либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью;

Военнослужащие по контракту, служба которых превышает 3 года, направленные в вуз по рекомендации командира;

Граждане, проходившие военную службу по контракту не менее 3 лет и уволенные со службы по определенным основаниям;

Инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий;

Граждане, принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия и боевых радиоактивных веществ, ликвидации аварий, связанные с радиацией, а также участвовавшие в захоронении радиоактивных веществ;

Военнослужащие, сотрудники Росгвардии, ФСИН, МЧС и ряды иных ведомств, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на территории Северо-Кавказского региона.

Абитуриентов с преимущественным правом на зачисление принимают после тех, кто обладает первоочередным правом, — при условии успешной сдачи вступительных испытаний, если они есть.

Высшее образование

Право на прием без вступительных испытаний имеют:

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Победители олимпиад школьников имеют право поступить в вуз без экзаменов или получить 100 баллов по ЕГЭ по общеобразовательному предмету по профилю олимпиады – по выбору абитуриента. Преимущество действительно в течение 4 лет после проведения олимпиады.

Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; чемпионы мира, чемпионы Европы; лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

Победители спортивных состязаний могут претендовать на льготное место только при поступлении на факультет физической культуры и спорта.

Квоты (не менее 10% от установленных вузу контрольных цифр приёма) предоставляются:

Детям-сиротам;

Детям-инвалиды, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

Ветеранам боевых действий.

Отдельные квоты (не менее 10% от установленных вузу контрольных цифр приёма) предоставляются:

Героям РФ, лицам, награждённым тремя орденами Мужества;

участникам СВО, участникам боевых действий в ДНР и ЛНР с 11.05.2014 г. и их детям

детям военнослужащих, сотрудников ОВД, принимавших участие в боевых действиях за границей

детям медицинских работников, погибших от COVID-2019, при исполнении ими трудовых обязанностей.

Преимущественное право зачисления:

Дети-сироты;

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;

Лица, подвергшиеся радиации во время Чернобыльской катастрофы;

Абитуриенты, чьи родители были военными и погибли во время службы или умерли от болезни, увечья, полученных на службе;

Дети погибших Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

Дети погибших при исполнении своих обязанностей сотрудников органов внутренних дел;

Дети прокурорских работников, погибших в период прохождения службы либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью;

Военнослужащие по контракту, служба которых превышает 3 года, направленные в вуз по рекомендации командира;

Граждане, проходившие военную службу по контракту не менее 3 лет и уволенные со службы по определенным основаниям;

Инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий;

Граждане, принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия и боевых радиоактивных веществ, ликвидации аварий, связанные с радиацией, а также участвовавшие в захоронении радиоактивных веществ;

Военнослужащие, сотрудники Росгвардии, ФСИН, МЧС и ряды иных ведомств, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на территории Северо-Кавказского региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.