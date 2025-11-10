В Восточном микрорайоне Электростали открылся новый сквер «Затишье»

В Восточном микрорайоне Электростали появился новый сквер под названием «Затишье». Его благоустройство стало возможным при поддержке АО «Машиностроительный завод», входящего в Топливный дивизион госкорпорации «Росатом».

На территории сквера проложили комфортные пешеходные дорожки, смонтировали современную площадку с уличными тренажерами, установили большой игровой комплекс для детей, а также расставили удобные лавочки и качели. Значительное внимание было уделено и озеленению: здесь высадили молодые деревья и разнообразные кустарники.

Также в «Затишье» обустроили специальную площадку для выгула домашних питомцев, торжественное открытие которой намечено на декабрь 2024 года. Создание этого сквера реализовано в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» губернаторской программы Московской области при личной поддержке Андрея Воробьева.

В выборе иназвания для нового общественного пространства активное участие принимали сотрудники Машиностроительного завода: голосование за варианты названий проводилось в корпоративных соцсетях в текущем году.