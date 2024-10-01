В Воскресенске завершено благоустройство дворовых территорий

В городском округе Воскресенск особое внимание уделяется состоянию дворовых территорий. Так, уже завершилось благоустройство дворовых территорий домов № 40, № 42 и № 44 по улице Быковского микрорайона Фетровая фабрика, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Здесь были выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и парковок, а также обустройство тротуаров и установка дорожных бортовых камней. Проведению благоустройства предшествовали выезды на места специалистов и обсуждения с жителями вопросов установки бордюров и парковок, обновления тротуаров и пешеходных дорожек. Все предложения и замечания были приняты к сведению.

Все работы по благоустройству дворовых территорий находятся на контроле главы городского округа Воскресенск, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексея Малкина. Создание удобной, качественной и комфортной городской среды для жизни граждан — одна из главных задач муниципалитета.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.