В Воскресенске в парке Кривякино отметили 8 Марта

Праздничные мероприятия к Международному женскому дню прошли 8 марта в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Центральным событием стало общеобластное мероприятие «Весна, цветы и комплименты» с концертами, мастер-классами и акциями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк усадьбы Кривякино стал главной площадкой празднования 8 Марта в округе. Глава округа Алексей Малкин поздравил жительниц с праздником.

«Этот весенний праздник олицетворяет собой красоту, нежность и саму жизнь, как и каждая из вас. От лица всех мужчин благодарю вас за безграничную доброту, чуткость и душевную щедрость. Вы наполняете мир светом и гармонией, делаете его добрее и радостнее», — отметил Алексей Малкин.

На центральной площади прошла акция «Вам, любимые!», организованная совместно с волонтерами молодежного центра «Олимпиец». Девушкам и женщинам вручали цветы и поздравления, работала тематическая фотозона. В павильоне парка состоялся мастер-класс «Цветочный этикет», где под руководством экскурсовода Ирины Рябцевой участницы создавали броши и бутоньерки из ткани и фетра.

Музыкальную программу продолжил концерт «Мелодии любви» с участием Александра Калинина и Евгении Моисеевой. Завершились уличные гуляния интерактивной программой с открытым микрофоном. В главном доме усадьбы прошли камерные мероприятия, в том числе музыкально-поэтическая программа «Я помню чудное мгновенье» и лекция «Лаборатория красоты» от стилиста Натальи Гуляевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.