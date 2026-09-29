В Воскресенске участники акции «Сохраним лес» высадили 400 кустарников

Участники Всероссийской акции «Сохраним лес» 21 сентября высадили 400 кустарников на улице Кагана в микрорайоне Новлянский в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийская акция «Сохраним лес» прошла в Воскресенске 21 сентября 2026 года. На улице Кагана в микрорайоне Новлянский участники высадили 400 кустарников на площади 0,1 га. Акцию провели в соответствии с распоряжением губернатора Московской области от 29.04.2021 № 139-РГ «О проведении ежегодных акций по сохранению и восстановлению леса на территории Московской области».

В посадке участвовали сотрудники МЧС, администрации округа, МБУ «БиО», филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Воскресенске и активисты Движения Первых. К ним присоединились жители микрорайона.

«Сегодня мы высадили несколько десятков кустарников — работали быстро, помогали друг другу. Это не скучный субботник, а настоящая командная работа», — отметил участник акции Алексей.

Жительница микрорайона Ольга рассказала, что присоединилась к посадке вместе с сыном, когда они проходили мимо. Мальчик помогал поливать кустарники.

«Дети видят, как взрослые заботятся о городе, и сами начинают бережнее относиться к природе. Теперь у нас появилась традиция — будем приходить сюда и следить, как растут кустарники», — отметила Ольга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.