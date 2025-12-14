В Воскресенске торжественно открыли новый каток

В Воскресенске начал работу сезонный каток на Новлянской ривьере. Современное оснащение позволит поддерживать лед в идеальном состоянии даже при нулевой температуре, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Это не просто лед, а целый современный комплекс: большое ледовое поле 26×56 м, павильон для выдачи билетов и проката коньков, уютный гардероб и зона для отдыха, где можно переодеться и зарядить гаджеты, кафе с согревающими напитками и вкусными закусками.

«Хочу выразить благодарность нашему губернатору Андрею Воробьеву, который всегда поддерживает наш прекрасный округ. Как обещает подрядчик, на катке можно будет кататься до середины марта. Уверен, что новое место притяжения будет дарить радость нашим жителям!» — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Режим работы катка: ежедневно с 10:00 до 21:30. Стоимость: посещение катка и прокат инвентаря — бесплатно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.