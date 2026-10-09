В Воскресенске стартовал этап конкурса лидеров «Волонтеров Подмосковья»

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Муниципальный этап конкурса лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья» начался 8 октября в Воскресенске. Три участника вышли на региональный этап, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс прошел в формате круглого стола. В непринужденной атмосфере участники рассказали комиссии о своем волонтерском опыте, представили идеи по работе муниципальных штабов и поделились взглядами на развитие движения.

Сергей и Анна Морозовы, а также Анжелика Еженкова набрали наибольшее количество баллов и прошли на региональный этап.

Волонтерское движение в округе активно развивается. Добровольцы собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и их семей, проводят экологические акции, помогают маломобильным гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Волонтеры также помогают организовывать спортивные и игровые программы, проводят профилактические рейды совместно с инспекторами ГИБДД и «добрые уроки» в образовательных учреждениях. Активисты делятся историями успеха и объясняют, что каждый может внести вклад в общее дело.

«Волонтерство дает ценный опыт, новые знакомства и чувство причастности к важным изменениям», — подчеркнула заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.