В Воскресенске состоялся семейный фестиваль

За эмоциями, активным отдыхом и красивыми фотографиями в парк Воскресенска приезжают гости из всего Подмосковья.

Летние фестивали в Кривякино — это прекрасная возможность познакомиться с мастерами, рукодельницами, с теми, кто занимается социально значимыми проектами в округе, будь то спорт, творчество или работа с детьми.

Гостей парка ждали творческие и кулинарные мастер-классы, подвижные игры, хиты от музыкального коллектива «Изюм» из города Коломны и многие другие активности на любой вкус. Кульминацией праздника стали красочный фестиваль красок холи и незабываемая пенная вечеринка под зажигательный сет от Dj Chester Yong.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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