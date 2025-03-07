В Воскресенске состоялась встреча поколений

В рамках Года защитника Отечества и проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия» в городской библиотеке № 2 прошла встреча поколений, посвященная дню рождения советского летчика Александра Покрышкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие школьники, а также депутат округа, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов и участник СВО Дмитрий Козлов.

За годы войны Александр Иванович Покрышкин был трижды награжден медалью «Золотая звезда» и стал первым в истории трижды Героем Советского Союза. Имея один из самых высоких официальных результатов по числу воздушных побед, он был автором, проводником и носителем новых тактических построений и приемов воздушного боя, несгибаемым борцом с рутиной, образцом бойца — искусного, яростного и благородного. В декабре 1972 года Покрышкину было присвоено звание маршала авиации.

«В 2025 году Россия отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, но прежде всего невероятной любовью к Родине обеспечил мир, свободу и независимость новым поколениям», — прокомментировал Андрей Баранов.

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