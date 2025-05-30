В Воскресенске реализуется программа по ремонту дорог и дворов

В городском округе Воскресенск активно реализуется программа по ремонту дорог и дворов. Общий объем текущего ремонта на дорогах местного значения в этом году составит более 22 километров на 68 участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин проинспектировал ход ремонта дорог на улице Докторова, на улицах Центральной, Комсомольской и проезде к МРЭО в микрорайоне Лопатинский, а также посмотрел, как благоустроили «народные тропы» вблизи озера Светлое.

«Для нас важно, чтобы жителям было комфортно проживать: было, где поставить свой автомобиль на стоянку, проводить время, гулять с детьми и заниматься спортом. В этом году благоустроим девять дворов. В настоящее время ведутся работы во дворах на улицах Менделеева, Докторова, а во дворе домов № 5 и 6 улице Победы в Хорлово уже выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия проездов и парковок, обустройству тротуаров и установке бордюров», — сказал глава округа.

В 2025 году в округе планируется заменить на новые четырнадцать детских игровых площадок, четыре из которых установлены по программе губернатора Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.