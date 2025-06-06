В Воскресенске проводятся работы по озеленению территорий

В Воскресенске активно ведется работа по озеленению. На улицах, в скверах, парках и вдоль дорог высаживаются тысячи ярких цветов, которые будут радовать жителей и гостей округа своей красотой до поздней осени. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» планируют высадить несколько тысяч растений. Среди них особое место занимают пеларгонии, петунии, бегонии, тагетес, георгины, сальвия, цинерария и многие другие. Эти однолетние цветы прекрасно адаптируются к переменчивым погодным условиям, а благодаря поэтапному озеленению цветы будут радовать воскресенцев яркими красками и сохранят свою красоту и декоративность вплоть до наступления холодов.

«Цветы — это яркая часть природы, они приносят разноцветные краски в нашу жизнь, являются важным элементом украшения территорий и придают очарование облику округа», — отмечают работники МБУ «Благоустройство и озеленение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.