В Воскресенске проверили ремонт пешеходных дорожек в Усадище

Проверка ремонта пешеходных дорожек прошла в селе Усадище городского округа Воскресенск. Жители, депутаты и представители подрядчика осмотрели участки, где уже начались работы, и обсудили дальнейшие этапы благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выезда уточнили графики выполнения работ и планы по благоустройству территории после завершения укладки дорожек. Также депутаты и представители подрядной организации выслушали предложения местных жителей, чтобы учесть их при реализации проекта.

Работы ведутся по народной программе «Единой России» на улицах Южная и Воронцова. Здесь создают новые пешеходные маршруты, востребованные у жителей.

«По народной программе в селе создаются новые пешеходные дорожки. Спрос на их удобство и безопасность остается высоким, особенно в селах и удаленных микрорайонах. Именно поэтому партийный контроль остается ключевым механизмом, позволяющим сверять планы с реальными нуждами людей», — отметил депутат округа Андрей Баранов.

С 2021 года в Воскресенске по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» обустроили более 60 пешеходных коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.