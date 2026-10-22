В Воскресенске провели выездную администрацию в селе Федино

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин 21 октября провел встречу с жителями села Федино и соседних населенных пунктов в формате выездной администрации. Участники обсудили дороги, благоустройство, освещение и подготовку к зимней уборке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече в селе Федино участвовали глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, его заместители, профильные специалисты администрации, депутаты округа и представители Воскресенского отделения ассоциации ветеранов СВО. Жители села и соседних населенных пунктов задали вопросы о состоянии дорог, благоустройстве, уличном освещении и подготовке к зимней уборке.

«Все обращения по благоустройству и дорогам в рамках подготовки округа к зиме будут выполнены. Что касается уборки в зимнее время, то территория округа распределена и поставлена на учет, работы будут проходить под контролем системы ГЛОНАСС. Ни одна улица не останется без уборки. Асфальтирование и профилирование включим в план на весенне-летний период», — отметил Алексей Малкин.

Глава округа добавил, что все обращения по освещению взяли в работу. Каждое из них проработают совместно с концессионером.

Выездные администрации проходят в разных населенных пунктах округа. Такой формат позволяет жителям напрямую задавать вопросы главе, его заместителям и профильным специалистам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.