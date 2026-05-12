сегодня в 16:21

В Воскресенске провели вальс ко Дню Победы в парке Кривякино

Торжественная танцевальная акция прошла 9 мая на площади у фонтана в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» и молодогвардейцы представили жителям города вальсовую программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники исполнили два вальса, продемонстрировав технику и эмоциональную выразительность. Искренность и проникновенность движений привлекли внимание зрителей. Музыкальное сопровождение и отточенное хореографическое мастерство помогли создать атмосферу торжественного почтения к подвигу героев.

Подготовка к выступлению продолжалась несколько месяцев. Участники посвящали репетициям выходные и вечера после занятий в школах и колледжах.

Высокая самоотдача и увлеченность молодых людей нашли живой отклик у собравшихся и стали частью праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.