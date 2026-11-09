В Воскресенске провели краеведческий час «Спаситель Отечества»

Мероприятие началось с ознакомительной экскурсии по библиотечным залам. Затем студенты встретились с историком-краеведом, автором книг по истории Воскресенской земли Андреем Николаевичем Фроловым.

Фролов, написавший в соавторстве с Александром Анатольевичем Сусловым труд «Очерки истории Воскресенского края», рассказал о событиях Смутного времени. Основную часть лекции он посвятил роли народного ополчения и князю Дмитрию Пожарскому, чья судьба тесно связана с Воскресенским краем.

Студенты узнали малоизвестные факты из жизни полководца. Рассказ сопровождали фрагменты документального кино, мультимедийная презентация и книжная экспозиция. Встреча была направлена на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.