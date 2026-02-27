В Воскресенске провели юбилейный квест «Секреты парка»

Квест «Секреты парка» прошел 27 февраля в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. В юбилейном десятом мероприятии, организованном молодежным центром «Олимпиец» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», приняли участие шесть команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк усадьбы Кривякино стал площадкой для тематического квеста, посвященного Году единства народов России. Для участников подготовили десять этапов-испытаний, где требовались физическая подготовка, командное взаимодействие и смекалка.

Команды искали металлические предметы с помощью миноискателя, соревновались в метании подков, играли в зимний футбол и проходили другие задания. Все этапы были направлены на развитие сплоченности и лидерских качеств.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Звезды ВК» из Воскресенского колледжа СП-3. Вторыми стали «Спасатели» из СП-2, третье место получила команда «Тигры» из СП-1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.