В Воскресенске провели экологическую акцию «Добрые крышечки»

Участники шестой экологической акции «Добрые крышечки» собрали около тонны пластиковых крышечек 12 ноября в Воскресенске. Средства от их реализации направят на реабилитационное оборудование для детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шестая экологическая акция «Добрые крышечки» прошла 12 ноября в городском округе Воскресенск. К ней присоединились жители, представители муниципальных образовательных и культурных учреждений, депутаты, школьники, студенты и предприниматели.

Волонтеры Подмосковья молодежного центра «Олимпиец», «серебряные» волонтеры и региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» помогли собрать около тонны пластиковых крышечек. Вторсырье уже отправили на комплекс по переработке отходов «Восток» для дальнейшей переработки.

Вырученные от реализации крышечек средства поступят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Их направят на приобретение необходимого реабилитационного оборудования для детей.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.