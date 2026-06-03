В Воскресенске провели детский спортивный праздник 1 июня

Спортивный праздник для детей прошел 1 июня у спортивного клуба инвалидов «Лидер» в Воскресенске. Мероприятие организовали в четвертый раз на призы депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка перед СКИ «Лидер» стала центром притяжения для детей и родителей. Для участников подготовили конкурсы, эстафеты и спортивные состязания, где каждый мог проявить себя. С каждым годом праздник становится масштабнее и собирает все больше участников.

Детей поздравили депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева, заместитель председателя совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Михаил Бахтов и руководитель клуба, двукратный призер Паралимпийских игр Алексей Кузнецов.

«Благодарю всех, кто помог сделать этот день незабываемым: организаторов, волонтеров и творческие коллективы за их неоценимый вклад!» — сказала Екатерина Лобышева.

Она отметила вклад всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.